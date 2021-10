The Fall of the House of Usher, una serie ispirata ai racconti di Poe

La mini-serie sarà lunga otto puntate, non si sa se collegate tra di loro o indipendenti l'una dall'altra. A scriverla, dirigerla (per la metà degli episodi) e produrla ci sarà Mike Flanagan, autore della serie antologica The Haunting e di Midnight Mass Condividi:

Una serie tv ispirata ai racconti di Edgar Allan Poe. Già così ci sarebbe il tanto di attendere impazientemente l’arrivo su Netflix (visibile anche sulla piattaforma Sky Q e con NOW Smart Stick) di The Fall of the House of Usher, mini-serie che prende il nome da una delle più celebri opere del maestro del terrore e che a quanto pare pescherà anche da altre storie da lui scritte. Se poi di mezzo c’è anche Mike Flanagan, beh, allora l’hype generato dalla notizia è decisamente giustificato.

Flanagan nuovo maestro dell'horror vedi anche The Haunting of Bly Manor, pubblicati i character poster Quello di Flanagan è un altro nome recentemente ben noto ai fan del genere horror. Autore e showrunner di alcune delle serie migliori prodotte recentemente, come The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, di Midnight Mass e della prossima ventura Midnight Club, Flanagan è ormai da considerare un maestro del genere e il suo nome è sinonimo di garanzia di qualità.

OTTO EPISODI: FLANAGAN NE DIRIGERÀ LA METÀ vedi anche The Haunting of Bly Manor: il cast. FOTO Netflix non ha ancora rilasciato dettagli sulla trama, non è chiaro se gli episodi saranno ognuno indipendente dall’altro o piuttosto saranno collegati tra di loro. Si tratterà comunque di otto episodi. Flanagan ne dirigerà la metà, l’altra metà avrà invece come regista Michael Fimognari. Flanagan sarà anche produttore esecutivo con Trevor Macy, suo partner alla Intrepid Pictures, e con lo stesso Fimognari ed Emmy Grinwis.