Sex Education, ci sarà la quarta stagione?

In tantissimi sono impegnati in questi giorni in un attento binge watching degli otto episodi messi a disposizione. Al tempo stesso, però, ci si chiede già se lo show continuerà con una quarta stagione. Questa sera rappresenta una boccata d’aria fresca nel panorama odierno televisivo. La sua trama è coinvolgente e i dialoghi riescono a proporre qualcosa di molto simile al mondo giovanile odierno. Ci si può, di fatto, immedesimare in molti dei personaggi rappresentati, adolescenti e adulti che siano. Questo è il vero punto di forza di “Sex Education”, che pare possa trovare spazio su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick , anche il prossimo anno.

Sex Education 4, cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO

A far ben sperare per il futuro dello show sono le parole dei diretti interessati. Intervistata da “The Hollywood Reporter”, la creatrice della serie, Laurie Dunne, si è così espressa sulle chance per una quarta stagione: “Credo che questi personaggi possano andare avanti. Ritengo si possa raccontare ancora qualcosa insieme a loro, se ce ne verrà data la possibilità”.

È pronta a salire a bordo anche Gillian Anderson, che non ha fretta di lasciarsi alle spalle il ruolo di Jean Milburn. Ecco le sue parole a “Collider”: “Abbiamo già avuto modo di parlare della possibilità di una quarta stagione. Le persone stanno apprezzando particolarmente la serie, quindi penso non ci sia motivo per non proseguire. É anche vero, però, che le cose cambiano ogni giorno a Netflix e la decisione spetta a loro”.

Tutti vogliono nuovi episodi di “Sex Education”, cast compreso. Asa Butterfield vorrebbe addirittura un film a tema natalizio. Aimee Lou-Wood, invece, ha spiegato di star già parlando di una storia per la quarta stagione con la produzione. Ha anche fornito dei feedback: “Vorrei far parte del team di autori nei prossimi episodi. Al tempo stesso, però, anche andare a casa e semplicemente imparare le mie battute”.

Sex Education 3, la trama

Gli eventi della seconda stagione ci hanno lasciato con qualche sorriso e non pochi interrogativi. Il messaggio in segreteria di Otis è stato cancellato e il giovane si ritroverà a dover fare i conti con un rivale in amore per poter conquistare Maeve.

Da allora è però passato qualche mese. La scuola è ripartita e Otis sembra aver deciso di voltare pagina. Fa sesso occasionale e prova così a lasciarsi alle spalle il ricordo di quell’amore sofferto. Eric e Adam hanno ufficializzato il proprio rapporto, il che fa sollevare qualche sopracciglio a scuola tra gli ex amici di quest’ultimo. Jean sta per avere un altro bambino e, intanto, la nuova preside Hope prova a imporre regole di condotta più ferree per arginare la voglia di scoperta sessuale degli studenti. Jackson si prende una cotta, nuovamente. Aimee scopre il femminismo ed è pronta a lottare per i diritti delle donne e, intanto, quel messaggio che sembrava perduto continua ad aleggiare.