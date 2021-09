4400, il trailer della serie reboot

È stato diffuso il trailer ufficiale della serie reboot “ The 4400 ”, ideata da René Echevarria e Scott Peters . Negli Stati Uniti i nuovi episodi andranno in onda dal 25 ottobre sull’emittente televisiva The CW. La serie originale, che ha tenuto i fan incollati al televisore per ben quattro stagioni, è stata interrotta nel 2007 a causa di problemi con il budget e di uno sciopero degli sceneggiatori.

Il trailer della serie reboot The 4400

approfondimento

4400: svelato il cast del reboot della serie tv

Pubblicato il 14 settembre su YouTube, in neanche ventiquattro ore il video ha raggiunto quasi 40mila visualizzazioni. Nel cortometraggio viene mostrata una donna, con una figlia e un marito, che, come ogni mattina, si sveglia per prepararsi ed andare al lavoro. Mentre è per strada, ferma nel traffico, in una splendida giornata di sole, viene rapita da un improvviso fascio di luce. Si ritrova in un luogo sconosciuto, con altre persone sconosciute, quando improvvisamente viene riportata sulla terra. Quando fa rientro a casa, la figlia è cresciuta, ma lei non è invecchiata di un solo giorno. Nel trailer appare come data di inizio della storia lunedì 25 ottobre 2005. E sarà sempre lunedì 25 ottobre la data di debutto della serie reboot, che andrà in onda per la prima volta negli Stati Uniti su The CW.