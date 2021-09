Lucifer 6, in arrivo un episodio animato

Il terzo episodio della sesta e ultima stagione di Lucifer sarà animato, ecco alcune immagini di Lucifer e Chloe Condividi:

Si possono trovare anche sulla pagina Twitter di Joe Henderson le prime immagini diffuse sui social dell’episodio animato presente nella sesta ed ultima stagione di Lucifer. Inoltre, sull’account ufficiale Instagram della serie è stato rilasciato un video in cui appare Lucifer in forma di cartone animato, proprio alla fine della clip.

La sesta ed ultima stagione di Lucifer arriverà su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW, a partire dal 10 settembre 2021 ed è già molto attesa dai fan della serie.

L’episodio animato, di cui si sono occupati i veterani della DC, ovvero gli stessi che hanno ideato la serie su Harley Quinn di HBO Max, sarà il terzo e avrà un titolo molto originale: “Yabba Dabba Do Me”. Non è ancora noto come e perché i personaggi si trasformeranno in animazioni, ma sappiamo che la loro “mutazione” era un sogno da sempre custodito nel cassetto del produttore esecutivo Joe Henderson, co-showrunner di Lucifer, che presto lo vedrà dunque realizzato: “Ho sempre voluto farlo, ma non avevo mai pensato che si potesse davvero attuare, fino a quando non è arrivato il Covid. A causa del virus, infatti, abbiamo avuto la necessità di stare il meno possibile sul set e questo problema si è trasformato in un’opportunità.”

In attesa di vedere la sesta stagione di Lucifer, alcune immagini del terzo episodio animato sono state diffuse in rete. Nelle prime illustrazioni, scopriamo come sono stati creati i personaggi animati di Lucifer e Chloe, uno a fianco dell'altra, nel classico completo nero lui e con la coda alta e il blazer azzurro lei.

Nelle altre, ripostate anche da Joe Henderson sulla sua pagina Twitter, possiamo invece osservare Chloe mentre combatte e lancia per aria il povero Lucifer, che compie una giravolta esilarante.

La serie tv, dopo essere stata cancellata dal palinsesto della Fox, è risorta con grande successo grazie a Netflix, a partire dalla stagione numero quattro. Le riprese dell’ultima stagione sono terminate a marzo e nel cast troveremo ancora una volta Tom Ellis, Lauren German, Aimee Garcia, Rachael Harris, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt, D.B. Woodside e Scarlett Estevez. La produzione è nella mani di Aggressive Mediocrity, DC Entertainment, Jerry Bruckheimer Television e Warner Bros. Television, mentre Tom Kapinos è l’ideatore di tutto il progetto.