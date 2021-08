Dietro la macchina da presa ci sarà Francis Lawrence conosciuto principalmente per la fortunata saga di Hunger Games; mentre il produttore esecutivo sarà Matt Charman che ha già lavorato a prodotti come The Mothership, Il Ponte delle Spie e via dicendo.

La trama di Steel

La serie racconta la storia di Madeline Crowe, una donna determinata che decide di prendere in mano la propria vita ed entrare in un mondo rischioso e dominato da soli uomini, quello del traffico di armi.

Figlia di immigrati nigeriani, Madeline è spinta da una grande volontà a dal bisogno di emergere e di vincere a tutti i costi anche in un “settore” particolare come quello dei traffici illeciti.

Steel racconta la storia di questa madre single che dovrà fare delle scelte difficili in un momento di profonda crisi, che la porterà a fare tutto ciò che è in suo potere per soddisfare la sua brama di potere e di denaro. Una storia che fa riflettere non poco sull’attuale situazione delle donne e su come, in passato, la determinazione e la voglia di emergere siano state l’elemento primario della nascita di figure importanti che hanno riscritto (seppur in negativo) il ruolo del genere femminile nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Come già detto Steel è ispirato a una storia vera, quella della nonna di Fred Fernandez Armesto, con un passato da agente segreto che vendeva armi per il governo britannico.

Cast e data di uscita

Al momento l’unica conferma del cast di Steel è Cynthia Erivo, diventata nota al grande pubblico soprattutto per aver calcato il palco di Broadway in The Colour Purple e per la sua magistrale interpretazione di Aretha Franklin in Genius: Aretha di National Geographic. Interpretazione, tra l’altro, che le è valsa la nomination per gli Emmy.

Tra gli ultimi impegni cinematografici non possiamo non citare anche il live-action su Pinocchio della Disney diretto da Robert Zemeckis nel quale la Erivo ha lavorato al fianco di Tom Hanks.

Per quanto riguarda altri membri del cast di Steel, la produzione non ha rivelato nessun altro nome. Stesso discorso per l’uscita della serie e l’inizio delle riprese che sono ancora top secret. Probabilmente nei prossimi mesi riusciremo a vedere qualche foto dal set e, forse, ad avere qualche informazione in più al riguardo.