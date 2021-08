Georgina Rodriguez, arriva la serie tv sulla fidanzata di Cr7

La modella e influencer, diventata famosissima in quanto fidanzata del celebre calciatore, ha pubblicato sul suo profilo di Instagram (seguito da oltre 26 milioni di follower) una foto che la ritrae mentre viene battuto il ciak. Si tratta del set di "Soy Georgina", la serie televisiva che uscirà su Netflix (visibile anche su Sky Q) per raccontare la vita privata e gli aspetti che il pubblico ancora non conosce della partner di Cr7

Arriverà su Netflix la serie televisiva che svelerà la vita privata di Georgina Rodriguez, modella e influencer diventata famosissima in quanto compagna di Cristiano Ronaldo.

Ad annunciarlo è stata la stessa protagonista-soggetto dello show TV: Georgina Rodriguez ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo di Instagram (vanta oltre 26 milioni di follower) uno scatto che la ritrae mentre viene battuto il ciak sul set del progetto che la vede musa, eroina, creta... Tutto quanto insomma, eccezion fatta per regista.



Così viene annunciata Soy Georgina, con una foto diventata già virale corredata dalle parole “Estáis preparados?”, che in spagnolo (lingua madre della modella) significa “Siete pronti?”.



Lo scatto è stato postato qualche giorno fa e pian piano ha fatto il giro della rete, rilanciato dal suo folto stuolo di seguaci sui social network. E ora è sulla bocca di tutti quanti, follower e non solo.



L'attesa di vedere questo show televisivo è "agli irti colli", stando al numero di like collezionati dal suo post. Commenti e apprezzamenti da tutto il mondo, provenienti davvero da ogni latitudine, dato che la modella è celeberrima in tutto il globo terracqueo (merito inizialmente della fama della sua dolce metà, tuttavia poi Georgina ha spiccato il volo da sola e ora è una Star con la S maiuscola che brilla pure di luce propria, non solo del riflesso di Cristiano Ronaldo ecco).



Il progetto è prodotto da Netflix Spagna e già lo scorso aprile erano stati presi accordi per fare della vita di Georgina una storia alla base di una serie.

L'obiettivo dello show è quello di svelare i retroscena emotivi, gli aspetti privati, i meandri più profondi e tutto ciò che non è ancora noto al pubblico di questa ventisettenne che negli ultimi anni vive costantemente sotto i riflettori, sia dei media sia dei social network. Eppure, benché di lei si sappia molto grazie a quel buco della serratura che è Instagram (che alimenta gli sguardi voyeuristici di noi comuni mortali, attratti dall'idea di poter entrare non visti nell'intimità di altri comuni mortali e soprattutto delle celebrità), pare che della compagna di Cristiano Ronaldo ci siano parecchie cose che ancora non sappiamo. Questa serie le illustrerà, una a una.



Georgina Rodriguez dal 2016 è la fidanzata del calciatore considerato tra i più attraenti della storia di questo sport. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, l'attaccante della Juventus che, quando ancora era bomber del Real Madrid, incontrò Georgina in una boutique di Madrid in cui lei lavorava come commessa. Tra i due scattò il cosiddetto colpo di fulmine e il resto è favola.



La serie Soy Georgina sarà diretta dal celebre regista spagnolo Juan Pablo Cofrè e ripercorrerà la storia della fidanzata di Cr7.

Le scelte di vita, il suo passato, la sua infanzia e giovinezza (non che ora non sia più giovane, sia ben chiaro...). Indagherà inoltre sugli aspetti meno conosciuti della sua storia d'amore con Cristiano Ronaldo.

Ricordiamo che dal calciatore ha avuto una figlia nel 2017, Alana Martina, un fiocco rosa che si è aggiunto alla famiglia allargata del campione cinque volte pallone d'oro (il suo primogenito è Cristiano Jr. e dopo di lui sono arrivati i gemelli Eva e Mateo).