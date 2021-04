“Felice per questo nuovo progetto. Grazie famiglia !” ha scritto la modella e influencer su Instagram. Non è mancato il commento di Cristiano Ronaldo : “Congratulazioni tesoro. Molto orgoglioso di te”. Di questo reality non si hanno ancora molte informazioni ma si sa che racconterà la vita di Georgina a 360 gradi: modella, influencer, compagna di una celebrità e mamma. "Con 24 milioni di fan su Instagram, Georgina è, oltre le tante altre cose, una modella, una madre, una influencer, una imprenditrice, una ballerina e l'attuale compagna di Cristiano Ronaldo. Questo reality sarà un retroscena profondo e emotivo della donna che c'è dietro le foto, le storie e i grandi titoli: le sue giornate, la sua maternità e i suoi alti e bassi..." ha annunciato Netflix. "Benvenuta in famiglia" ha concluso la piattaforma di streaming siglando la collaborazione.

Georgina Rodriguez, la vita con Cristiano Ronaldo

approfondimento

A febbraio 2021 Georgina ha parlato con Sportweek, settimanale della Gazzetta dello sport, della sua vita insieme al bomber della Juventus Cristiano Ronaldo. "Condividiamo la palestra… perché ne abbiamo solo una in casa. Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi… e io vedo lui. Quindi, anche se ero già una donna sana e sportiva, oggi e ogni grazie a lui sto ancor meglio. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore. La mia famiglia è la mia priorità. I miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d’amore. È un super papà e il miglior marito che potessi sognare. Ma non cucina. Dopo essersi allenato per tutta la mattina, merita di trovare a tavola un buon piatto di cibo caldo preparato con amore. Abbiamo uno chef e a volte cucino io” ha confessato. Georgina ha anche svelato qual è la reazione di Cristiano dopo una sconfitta: "Ovviamente se una partita non è andata bene non è un raggio di sole, ma sa che il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Devi accettarlo e cercare sempre di migliorare. Ha una mente, uno spirito e un corpo… Mi ha completamente sorpresa, conquistata. È autocritico, responsabile e ama ciò che fa. Il mix perfetto". Georgina e Cristiano stanno insieme da quattro anni: il 12 novembre 2017 hanno avuto una figlia insieme, Alana Martina. La modella fa da madre anche agli altri tre figli del calciatore: Cristiano Jr., 10 anni, e i gemelli Mateo e Eva, nati da madre surrogata l'8 giugno 2017.