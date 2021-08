Tutto pronto per l’avvio della produzione della seconda stagione della serie televisiva. Nelle scorse ore il magazine The Wrap ha rivelato alcuni dettagli annunciando lo spostamento delle riprese nel Regno Unito .

Il Signore degli Anelli, la produzione della seconda stagione

approfondimento

Il Signore degli Anelli, annunciata la data d'uscita della serie tv

Cresce sempre di più l’attesa per la serie TV che si prepara a regalare al pubblico nuove, incredibili ed entusiasmanti avventure; infatti poco fa The Wrap ha rivelato la nuova location scelta da Amazon per la produzione della seconda stagione.