In breve tempo il filmato, condiviso su Instagram, ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni

Ora, l’attore ha conquistato l’attenzione del pubblico con un video che ha ricordato il personaggio interpretato; il filmato è stato condiviso sul profilo Instagram che conta più di cinque milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi e momenti di relax in famiglia.

È il dicembre 2001 quando Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello arriva sul grande schermo dando vita a un fenomeno mediatico che in breve tempo avrebbe conquistato gli spettatori di tutto il mondo; Orlando Bloom ( FOTO ) spicca tra i protagonisti grazie al ruolo dell’elfo Legolas.

Nelle scorse ore Orlando Bloom ha pubblicato un breve filmato in cui ha dato dimostrazione di avere ancora grande talento nell'utilizzo dell’arco, nel giro di poco tempo il post ha ottenuto numerosi commenti e oltre un milione di visualizzazioni.

Il Signore degli anelli, il ritorno al cinema

Il Signore degli Anelli torna al Cinema in 4K

Nel frattempo le pellicole hanno fatto ritorno sul grande schermo. Infatti, UCI Cinemas ha riportato la trilogia, in versione rimasterizzata in 4K, nelle sale del Bel paese in tre appuntamenti speciali: