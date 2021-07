Il Signore degli Anelli torna al Cinema in 4K

Gli appuntamenti al cinema inizieranno il 22 luglio e continueranno fino al 4 agosto, come riportato da UCI Cinemas

La celebre saga cinematografica è pronta per il ritorno sul grande schermo. Nelle scorse ore l’account Twitter di UCI Cinemas ha svelato le date del comeback delle tre pellicole nelle sale del Bel paese.

È il 2001 quando Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello sbarca sul mercato per la regia di Peter Jackson , il successo di pubblico e critica è immediato ottenendo tredici nomination agli Academy Awards e oltre 890.000.000 di dollari di incasso al botteghino internazionale.

approfondimento

Ora, a circa vent’anni di distanza dalla sua uscita, la trilogia sta per tornare al cinema. Infatti, nelle scorse ore UCI Cinemas ha annunciato l’evento cinematografico che proporrà le tre pellicole in versione rimasterizzata in 4K.

Gli appuntamenti nelle sale inizieranno alla fine di luglio, queste le date: