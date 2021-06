Tutto pronto per un nuovo tuffo nella Terra di Mezzo. New Line Cinema è lo studio che ha regalato ai fan di Tolkien le trilogie realizzate da Peter Jackson, relative a “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. Amate, criticate, adorate e odiate, rappresentano molto per la comunità nerd. Ora, grazie a un accordo siglato con la Warner Bros. Animation, inizieranno i lavori per un film d’animazione , del quale è stato svelato il titolo: “Il Signore degli Anelli: La guerra del Rohirrim”.

approfondimento

Il Signore degli Anelli: come sono cambiati i protagonisti

La pellicola sarà scritta da Jeffrey Addiss e Will Matthews. Joseph Chou ne sarà invece il produttore. Alla regia spazio per Kenji Kamiyama, che ha già diretto la serie Netflix “Ultraman”. Una produzione ben differente da quella delle due iconiche trilogie ma, nonostante questo, è stato annunciato come questo film d’animazione sarà collegato ai lavori di Peter Jackson. A facilitare tale processo sarà Philippa Boyes, vincitrice di un Oscar per la sceneggiatura de “Il Ritorno del Re”. Sarà sul set come consulente del progetto.