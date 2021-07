CSI: Vegas, il teaser trailer della serie revival: data d'uscita

CSI: Vegas, cosa sappiamo

CSI: Vegas, al via la serie revival con Grissom e Sara

La nuova serie è ambientata sei anni dopo il finale di CSI, sempre a Las Vegas. Ecco la sinossi: “Di fronte a una grave minaccia (un criminale che può falsificare qualsiasi prova) che potrebbe mettere in discussione l'intero dipartimento di polizia scientifica e rimettere in libertà migliaia di assassini, una nuova squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome, Chicago Med) accoglie professionisti storici del dipartimento per chiedere il loro fondamentale aiuto. Una collaborazione che si avvarrà delle più tecniche forensi per analizzare e seguire le prove, al fine di preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio”. Non tornerà tutta la squadra della serie storica: nel sequel ci saranno Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) e David Hodges (Wallace Langham). Comparirà anche Jim Brass (Paul Guilfoyle), ex capitano della omicidi. Ci saranno naturalmente nuovi personaggi: Maxine è una scienziata di alto livello, una leader nel campo della genetica e una madre single che sta lottando per gestire la dipendenza da oppioidi del figlio. Troveremo anche Josh Folsom (Matt Lauria, Friday Night Lights), un investigatore di terzo livello particolarmente abile nella ricostruzione della scena del crimine e con alle spalle una famiglia problematica formata da piccoli truffatori e ladri; Hugo Ramirez (Mel Rodriguez, The Last Man on Earth), il capo di medicina legale, un uomo con un'ossessione un po' inquietante per i cadaveri. Infine Allie Rajan (Mandeep Dhillon), un'investigatrice di secondo livello emigrata negli Stati Uniti per perseguire il suo sogno di diventare una CSI, a cominciare da un dottorato di ricerca in archeologia forense ad Harvard. Annunciato e rimandato più volte a causa del Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), CSI: Vegas ha iniziato e riprese lo scorso maggio e il set resterà operativo fino a novembre. La regia del pilot è stata affidata a Uta Briesewitz. "Sono entusiasta di restituire il franchise di CSI a tutti i nostri fan che ci sono stati così fedeli per tutti questi anni - ha dichiarato lo storico produttore Jerry Bruckheimer - E tornare a Las Vegas, dove tutto è iniziato più di venti anni fa, rende questa serie ancora più speciale".