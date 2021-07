The Big Bang Theory, Mayim Bialik pubblica un selfie con Jim Parsons

La foto ha ottenuto oltre 230.000 like conquistando subito i fan della serie

Mayim Bialik e Jim Parsons hanno divertito ed emozionato il pubblico interpretando Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler nella celebre serie televisiva The Big Bang Theory . A distanza di circa due anni dalla messa in onda negli Stati Uniti dell’ultimo episodio, avvenuta il 16 maggio 2019, l’attrice ha condiviso uno scatto che ha immediatamente emozionato il pubblico.

Una coppia divertente, affiatata e assolutamente unica, Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler sono tra i personaggi più iconici del piccolo schermo. Nelle scorse ore i due protagonisti della serie televisiva hanno ottenuto grande attenzione per lo scatto condiviso da Mayim Bialik sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni e mezzo di follower.

L’attrice ha pubblicato una foto risalente ai tempi delle riprese degli episodi della serie, presente anche Jim Parsons . Il selfie ha subito ottenuto numerosi consensi tanto da contare al momento più di 230.000 like.

The Big Bang Theory, il successo

Nel corso degli anni The Big Bang Theory si è affermata come una delle produzioni più amate e iconiche del piccolo schermo. La serie televisiva, composta da dodici stagioni per un totale di duecentosettantanove episodi, ha conquistato numerosi e prestigiosi riconoscimenti.

In totale la serie ha ottenuto ben sette candidature ai Golden Globe con un trionfo alla sessantottesima edizione grazie alla vittoria di Jim Parsons nella categoria Best Actor – Television Series Musical or Comedy.