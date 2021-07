The Chair, il teaser della nuova serie con Sandra Oh

È in arrivo il 27 agosto, sulla piattaforma di streaming Netflix, la première della nuova serie tv, The Chair, in cui Sandra Oh vestirà i panni della protagonista, la professoressa Ji-Yoon Kim

La piattaforma di streaming Netflix ha rilasciato il teaser trailer ufficiale che anticipa l’uscita della nuova serie tv The Chair, in programma dal 27 agosto. La star del progetto sarà l’attrice e doppiatrice canadese (con cittadinanza statunitense) Sandra Oh, che vestirà i panni della protagonista, ovvero della professoressa Ji-Yoon Kim.

Nel teaser trailer possiamo osservare il primo ingresso della professoressa Ji-Yoon Kim nell’Università Pembroke University, nel New England, in cui è diventata la responsabile del Dipartimento di Letteratura. Una musica sacra fa da sottofondo alle immagini, ma non sono presenti dialoghi di nessun genere.

Quest’ultima diventerà la prima donna al comando di un Dipartimento di Letteratura all’interno di una piccola università di provincia e dovrà risolvere tantissimi problemi che potrebbero ostacolare il suo percorso professionale. The Chair, serie dramedy, sarà composta da sei episodi, della durata di 30 minuti circa ciascuno e, oltre a Sandra Oh, vedrà un altro protagonista, ovvero Jay Duplass (Transparent).

The Chair, il cast tecnico

La serie tv The Chair è stata creata da Amanda Peet ed è prodotta da D.B. Weiss e David Benioff. Questi ultimi, già famosi per Game of Thrones, hanno firmato un accordo con Netflix che prevede anche l’avvio di ulteriori progetti, tra cui spiccano l’adattamento de “Il problema dei tre corpi” di Liu Cixin e “Il sussurro del mondo” di Richard Powers.

Tra i produttori esecutivi troviamo la protagonista della serie, Sandra Oh, e Bernie Caulfield. Le puntate sono state scritte da Annie Julia Wyman, Amanda Peet (impiegata anche come showrunner), Richard E. Robbins, Jennifer Kim e Andrea Troyer.

Nel cast artistico, oltre ai già citati personaggi principali, ci saranno anche Jay Duplass, Holland Taylor, Nana Mensah, Bob Balaban, David Morse ed Everly Carganilla, Ji Yong Lee, Mallor Low, Marcia Debonis, Ron Crawford, Ella Rubin e Bob Stephenson. In italia la serie tv si chiamerà “La direttrice”.

Sandra Oh, chi è la protagonista di The Chair

Attrice e doppiatrice canadese nata nel 1971 a Nepean (ma con la cittadinanza statunitense) Sandra Oh ha ottenuto il successo internazionale grazie alla sua interpretazione nella seguitissima serie tv Grey’s Anatomy (2005 - 2014), in cui vestiva i panni della dottoressa Cristina Yang.

Proprio per Grey’s Anatomy, Sandra Oh ha vinto un Golden Globe nel 2006 come migliore attrice non protagonista per una serie tv, ed è stata candidata ben 5 volte agli Emmy Awards.

Sandra Oh torna alla ribalta grazie al personaggio di Eve Polastri, nella serie tv Killing Eve, grazie alla quale vince il suo secondo Golden Globe, il quarto Screen Actors Guild Award e viene nominata ad altre due candidature ai prestigiosi Emmy Awards.