The O.C., Rachel Bilson e Melinda Clarke rispondono a Mischa Barton

L'attrice, che nella serie interpretava Marissa Cooper, ha dichiarato che i produttori le misero davanti una scelta: morire o sparire per poi tornare. Lei scelse di far morire il suo personaggio, anche perché in quel periodo stava ricevendo diverse proposte di lavoro ma soprattutto perché “ non mi sentivo protetta dal cast e dalla troupe al tempo”. “Il tutto è diventato molto più impegnativo e per me era troppo. Non sapevo in che direzione stesse andando il personaggio. Ricordo tutto ciò con grande affetto, oggi, ma credo che alcune persone abbiano commesso degli errori nel modo in cui hanno gestito la situazione. Non mi sentivo in grado di andare avanti” ha dichiarato l'attrice, 35 anni. Dopo queste affermazioni sono arrivati i commenti delle sue ex colleghe , Rachel Bilson e Melinda Clarke.

The O.C., le parole di Rachel Bilson e Melinda Clarke

Melinda Clarke e Rachel Bilson interpretavano rispettivamente Julie Cooper e Summer Roberts, la madre e la migliore amica di Marissa. Nel podcast “Welcome to the OC, Bitches”, le sue due costar hanno invitato Mischa a condividere la propria esperienza visto che loro ricordano una situazione molto diversa sul set. “Io e Melinda ne stavamo parlando appena è uscita l’intervista e abbiamo reagito dicendo ‘Aspetta, cosa?’” ha dichiarato Rachel Bilson. “Vorrei davvero parlare con lei e che condividesse con noi la sua esperienza per capire la sua prospettiva, perché io ho visto le cose in modo un po’ diverso”. Anche Melinda ha detto la sua: “Alcuni dei commenti mi hanno suscitato grande perplessità, quindi non so quale sia la verità, ma so per certo che i giovani membri del cast hanno subito una grandissima pressione. L’unica cosa che posso fare è raccontarti la mia esperienza con totale onestà e trasparenza, e non posso parlare per l’esperienza di qualcun altro. Chi è giovane, magari non ha nemmeno 18 anni, si sente oppresso da quella quantità di ore di lavoro, nella migliore delle ipotesi sei esausto e, nella peggiore, è travolgente e caotico… Quindi mi spezza un po’ il cuore sapere che per lei è stata un’esperienza così brutta, non è giusto per nessun giovane”.