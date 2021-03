Benjamin McKenzie, Ryan di "The O.C.", è di nuovo papà: è nato Arthur

Baccarin, 41 anni, ha scritto: "Il 2021 guarda avanti. Benvenuto nel mondo Arthur. Fidati di noi, non ti sei ancora perso molto". Oltre al ruolo del detective James Gordon in Gotham, Benjamin McKenzie è famoso per aver interpretato Ryan Atwood in The O.C. . Morena, che abbiamo visto in film come “Deadpool” o in serie tv come “Homeland”, ha annunciato la seconda gravidanza solo lo scorso dicembre, tre mesi prima di partorire.

Benjamin McKenzie e Morena Baccarin, la storia

Baccarin e McKenzie si sono incontrati nel 2014 nella prima stagione della serie “Gotham”, terminata nel 2020 dopo cinque stagioni. Si sono sposati ai Brooklyn Botanical Gardens di New York City nel 2017, un anno dopo aver avuto la loro prima figlia. A quel tempo, anche i personaggi che interpretavano in Gotham, James Gordon e la dottoressa Leslie Thompkins, aspettavano un bambino. “Una coincidenza totale", confidò Morena in un'intervista. Nel 2018, Morena Baccarin ha detto a People che McKenzie è un grande papà per entrambi i suoi figli. "È meraviglioso guardarlo ogni giorno con i nostri bambini", ha detto. "Non potrei chiedere un partner migliore”. Qualche settimana fa Morena ha parlato con Us Weekly di come la famiglia sta vivendo questo periodo di pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). "Non mi sarei mai aspettata di essere un'insegnante, una badante, una madre e una cuoca. Comincio a sentirmi una donna pioniera! I genitori stanno facendo tanto in questo momento. Cercano di essere presenti per i figli e per il partner. Noi abbiamo giorni buoni e giorni cattivi. La cosa grandiosa dei bambini è che sanno davvero divertirsi. Hanno un'immaginazione incredibile e finché che si sentono sicuri e hanno il permesso di esprimere i loro sentimenti, possono giocare all'infinito."