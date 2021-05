The O.C., Mischa Barton svela il motivo per cui ha lasciato la serie

La morte di Marissa Cooper ha segnato una generazione e per la prima volta l’attrice ha detto la sua in merito

In onda dal 2003 al 2007, “ The O.C .” è una delle serie TV più note degli anni Duemila. Uno show rimasto nel cuore di una generazione, al pari di “Gossip Girl” per quella successiva. L’elemento drama è sempre stato al centro degli episodi proposti, così come dietro le quinte, stando a svariate dichiarazioni.

I fan non hanno mai davvero superato un evento in particolare. Si tratta della morte di Marissa Cooper . Una svolta dark dietro la quale è sempre sembrato vi fossero delle precise motivazioni. Nessuna conferma ufficiale in merito, fino a oggi. Mischa Barton ha finalmente deciso di raccontare quanto accaduto, aggiungendo dettagli cruciali relativi al clima che si respirava sul set.

L’attrice ha spiegato d’aver fatto una netta scelta per la propria carriera: “Il mio sogno era ottenere dei ruoli da protagonista. Stavo ricevendo delle offerte per film importanti e avrei dovuto rinunciarci. Ho così deciso perché sembrava la cosa giusta per me e la mia salute. Non mi sentivo protetta dal cast e dalla troupe al tempo”.

Parole in contrasto con quelle di Josh Schwartz, risalenti al 2017. Il creatore della serie aveva spiegato come la drammatica morte fosse legata principalmente a scelte creative, così come al feeling tra i membri del cast, aggiungendo però: “Mischa non voleva lasciare la serie più di ogni altro protagonista. Le dinamiche tra il cast erano complicate. Lei, però, non stava tentando attivamente di lasciare la serie”.

The O.C., i problemi nel cast

Drama dinanzi e dietro la macchina da presa. L’aggiunta di Rachel Bilson al cast aveva generato dissapori e discussioni relative al compenso. La fama ha poi giocato un ruolo cruciale e l’aumentare della pressione ha portato a svariati contrasti: “A metà della seconda stagione abbiamo iniziato a raddoppiare le puntate e dunque le riprese. Il tutto è diventato molto più impegnativo e per me era troppo. Non sapevo in che direzione stesse andando il personaggio. Ricordo tutto ciò con grande affetto, oggi, ma credo che alcune persone abbiano commesso degli errori nel modo in cui hanno gestito la situazione. Non mi sentivo in grado di andare avanti”.

Una scena rimasta nel cuore di milioni di fan. Al di là di come ciò sia nato, le immagini di Marissa morente hanno segnato un’epoca, in questo genere, sul piccolo schermo. L’attrice ha apprezzato le scelte fatte: “Credo sia una morte tragica e poetica e sapevo avrebbero trovato una canzone grandiosa. La musica era uno degli elementi più importanti dello show”.