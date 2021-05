Domina, le anticipazioni degli episodi 5 e 6 della serie tv

Appuntamento su Sky Atlantic stasera, venerdì 28 maggio, ore 21.15, con il quinto e il sesto episodio della serie tv Sky Original sulla vita di Livia Drusilla Condividi:

Prosegue su Sky Atlantic la corsa di Domina, la serie Sky Original sulla vita di Livia Drusilla, la terza moglie di Cesare Augusto, l'Antica Roma come non è mai stata raccontata prima. L'appuntamento col quinto e col sesto episodio è per venerdì 28 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic: ecco alcune anticipazioni (qui la recensione completa, attenzione, ci sono spoiler ovunque!!).

Domina, le sinossi degli episodi 5 e 6 approfondimento Domina, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO EPISODIO 5: PESTE (MARZO, 23 a.C.) Livia torna a casa in una Roma invasa dalla peste. Gaio si ammala gravemente e la questione di chi gli succederà si fa pressante. Antigone non è in grado di aiutare Augusto, sorvegliato a vista da un'ansiosa Ottavia. Il matrimonio di Marcello con Giulia si è dissolto in amara acrimonia. In superficie sembrano una perfetta coppia di potere - sono popolari, partecipano e ospitano tutti gli eventi giusti - ma devono ancora dare un nipote ad Augusto.