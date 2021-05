The Nevers, stasera il finale di metà stagione in versione doppiata

Andrà in onda stasera alle 21.15 su Sky Atlantic il finale di metà stagione (episodio 6) in versione doppiata in italiano della serie tv targata HBO creata da Joss Whedon (disponibile anche on demand e in streaming su NOW)

Il finale di metà stagione di The Nevers - il sesto episodio della S01, intitolato True - arriva finalmente in versione doppiata: andrà in onda stasera, lunedì 24 maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW). La serie targata HBO creata da Joss Whedon tornerà prossimamente, si spera entro la fine dell'anno corrente, con la seconda parte della stagione 1.

The Nevers, episodio 5: dove eravamo rimasti

Maladie/Sarah viene condannata all'impiccagione, e la cosa crea grande dissenso e divisione all'interno della comunità dei Toccati. Intanto il Galanthi, che si sta "rimettendo in sesto" dentro il suo bozzolo sotterraneo, tenuto ben d'occhio dal Dr. Hague e da Lavinia Bidlow (che vorrebbe distruggerlo una volta per tutte), comincia a dare segni di vita sempre più forti e frequenti. Amalia è pronta a raggiungerlo, costi quel che costi. La giornalista Effie Boyle si scaglia contro l'esecuzione di Maladie, una vera e propria barbarie. Mundi in fondo è d'accordo con lei, mentre Lord Massen è convinto esattamente del contrario: non solo questo è un atto di giustizia, la vittoria della legge contro il caos, ma è anche un messaggio inequivocabile.

Tutto è pronto per andare alla ricerca del Galanthi, ma proprio all'ultimo Penance ha un ripensamento: non è che non vuole farlo, è che prima bisogna provare a salvare Maladie. Non perché non meriti di pagare per i crimini commessi, ma perché è una vergogna che venga giustiziata pubblicamente solo per il fatto di essere una touched. In fondo anche lei è una di loro, e questa è la cosa giusta da fare. Il Galanthi può aspettare ancora un altro giorno, Sarah no. Amalia e l'amica e compagna d'avventure (e di missione) hanno un'accesa discussione, e decidono di andare ognuna per la propria strada. Gli altri ospiti dell'orfanotrofio si trovano davanti a una scelta difficilissima.

Penance mette a punto un piano che, purtroppo, alla fine non funziona, e per un motivo ben preciso: è la stessa Maladie a buttarsi nel vuoto con la corda al collo davanti alla folla accorsa ad assistere a quel terribile spettacolo. Gli spettatori, però, ricevono presto pan per focaccia, perché il Colonnello, lo scagnozzo di Sarah, collegando le barriere metalliche di contenimento a un cavo dell'energia elettrica riesce a fulminarne parecchi! Intanto nelle strade, grazie anche all'opera del Beggar King, reclutato proprio da Massen, scoppia il caos.

Tornata all'orfanotrofio, Penance trova Amalia e i suoi seguaci: non hanno un bell'aspetto, difficile capire a chi sia andata peggio. Nel suo ufficio, Frank ha un'illuminazione, e capisce che a morire impiccata non è stata Maladie, bensì una sua complice disposta a sacrificarsi per lei. Ma c'è di peggio: Maladie, che si è travestita da Effie Boyle e ha avuto la faccia tosta di presentarsi presso la stazione di polizia più e più volte, è ancora in libertà...ed è pronta a colpire...