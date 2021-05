1/18 ©HBO

John Adams, episodio 5: John Adams, ora vicepresidente, è sempre più frustrato, perché nessuno sembra prendere in considerazione per davvero le sue idee e le sue opinioni. Come se non bastasse, è anche escluso dal giro dei collaboratori più stretti del presidente Washington, giro a cui invece appartengono Jefferson e Hamilton. Il futuro, però, ha in serbo grandi cose per lui: poco dopo l'approvazione del Tratta di Jay, infatti, viene eletto secondo Presidente degli Stati Uniti d'America.

John Adams, la recensione della serie tv con Paul Giamatti e Laura Linney