John Adams, il trailer della serie tv in arrivo su Sky

Arriva su Sky Atlantic, in prima tv per l’Italia, 'John Adams', la miniserie di HBO con Paul Giamatti e Laura Linney sul primo Vicepresidente e secondo Presidente degli Stati Uniti d’America. L’appuntamento è per martedì 4 maggio alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW)

Paul Giamatti – il Chuck Rhoades di Billions, e non vediamo l’ora di vedere la seconda parte della stagione 5, che però si sta facendo attendere più del previsto – è John Adams nell’omonima miniserie targata HBO del 2008 che arriva finalmente anche in Italia, su Sky Atlantic. L’appuntamento con i primi due episodi (in totale sono sette) è per martedì 4 maggio alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW).