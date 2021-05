Brooklyn Nine-Nine 8, la data d'uscita dell'ultima stagione

L’ottava stagione di “ Brooklyn-Nine Nine ” sarà anche l’ultima, come ben sanno gli appassionati fan della serie comedy targata NBC (dopo il trasferimento operato da Fox, che aveva cancellato la serie). Il Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha di certo ritardato i lavori sul set, complicando i piani di produzione, ma la messa in onda dell’ultimo ciclo di episodi non è affatto così distante.

Ecco le parole di Susan Rovener , capo di NBC Universal Television and Streaming: “Non riusciamo a pensare a nulla di più meritevole per l’ultima stagione di ‘Brooklyn Nine-Nine’ dello slot successivo le Olimpiadi. Si tratta di una serie molto amata e volevamo darle il giusto spazio, così da ottenere il numero più alto possibile di spettatori”.

Brooklyn Nine-Nine 8, le anticipazioni

approfondimento

I migliori film da vedere a maggio

I fan dovranno attendere fino ad agosto per poter gustare gli ultimi episodi dell’ottava stagione di “Brooklyn Nine-Nine”. Un ultimo viaggio lungo appena dieci episodi, ancora meno dei 13 della settima stagione, il che rappresentava già una netta diminuzione rispetto al passato (soprattutto alla trasmissione su Fox). Non è stato ancora rivelato quanti episodi andranno in onda per serata e, considerando i dubbi esistenti sulle Olimpiadi, non è da escludere che i piani di distribuzione possano mutare.

Sul fronte della trama, è bene fare un passo indietro. Dove eravamo rimasti con “Brooklyn Nine-Nine”? L’ultima puntata della settima stagione aveva mostrato Amy alle prese con una duplice emergenza. Ha dovuto gestire il distretto privo d’energia elettrica, dispiegando le forze in giro per la città. Al tempo stesso, però, è entrata in travaglio. L’episodio si è infatti concluso con la presentazione ufficiale del figlio avuto da Jake. Il suo nome è Mac, il che richiama il nome del protagonista della saga di “Die Hard”, adorata da Peralta, John McClane.

L’ottava stagione promette di toccare temi molto sensibili, inserendo nella trama principale degli ultimi 10 episodi le proteste del movimento Black Lives Matter. A ciò si aggiungerà un’analisi del problema da fronteggiare all’interno delle forze armate statunitensi: la brutalità di alcuni agenti.