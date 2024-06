Bardot, stasera terzo e quarto episodio della serie tv. Anticipazioni

Prosegue il successo di Bardot, la miniserie francese ideata da Danièle Thompson e Christopher Thompson. In 6 episodi racconta la vita di Brigitte Bardot tra il 1949 e il 1960. L'attrice, modella e cantante parigina, 89 anni, è considerata una vera icona mondiale tanto da aver ispirato il mondo dell'arte, della musica, del cinema e della moda. La serie è trasmessa in Italia su Canale 5 dal 17 giugno al 2 luglio 2024. Vediamo alcune anticipazione dei prossimi episodi.

Le anticipazioni del terzo episodio

Nel primo episodio della serata, terzo della serie, Brigitte Bardot vive un periodo di tranquillità e le riprese proseguono in un clima di grande entusiasmo e allegria. La sua popolarità è in costante crescita e la Diva riesce a gestire bene i giornalisti e la stampa. L'aumento di notorietà è a volte invadente, ma con la sua influenza Bardot riesce a far rimpatriare Jean-Louis Trintignant, che si trovava in Germania per il servizio militare. Una telefonata inaspettata del cantante Gilbert Bécaud, però, cambia tutto. Tra i due nasce una forte attrazione e Jean-Louis, sentendosi tradito, decide di rompere la relazione con Brigitte (anche se lei lo supplica di perdonarla). I colpi di scena della vita sentimentale dell'attrice non finiscono qui. Gilbert è un uomo sposato.