The Chair, la data d'uscita della serie con Sandra Oh

Un nuovo progetto per Sandra Oh, protagonista di una serie TV destinata ad arricchire il catalogo di Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW. Uno show annunciato da tempo, del quale la piattaforma ha deciso di rivelare la data d’uscita. I fan della celebre attrice canadese, nota al grande pubblico per “Grey’s Anatomy” e “Killing Eve”, potranno tornare ad apprezzarla a partire dal prossimo 27 agosto. In un tweet è stato inoltre rivelato il look che Oh avrà nello show creato da Amanda Peet. Il tutto grazie alla prima pagina del Pembroke Daily, che annuncia l’arrivo presso l’università locale della professoressa Ji-Yoon Kim, prima donna a capo del dipartimento di Letteratura inglese.

Un progetto molto importante per Sandra Oh, impegnata anche come produttrice esecutiva. L'attrice continua a guardare avanti, lasciandosi alle spalle il proprio passato televisivo. Di recente, infatti, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare a indossare gli abiti della dottoressa Christina Yang in "Grey's Anatomy".