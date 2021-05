Grey's Anatomy, Sandra Oh chiude le porte a un ritorno di Christina

ABC ha ufficializzato la diciottesima stagione di “Grey's Anatomy”. Il network statunitense ha lasciato intendere che potrebbe esserci un futuro ancora lungo per il medical drama odierno più famoso della tv, lasciando porte aperte a possibili altre stagioni. Nessun ritorno invece per Sandra Oh , una notizia che ha lasciato senza parole i fan che speravano in un rientro nella serie dell'attrice che ha interpretato la popolarissima dottoressa Christina Yang .

La conferma che non ci sarà nessun ritorno di Sandra Oh sul set dell'ospedale di Seattle arriva dalla stessa attrice canadese, ospite del podcast del Los Angeles Times “Asian Enough”. Ecco le sue parole: “Ho chiuso con questa esperienza, sono andata avanti. Non comparirò, anche se amo il personaggio, apprezzo la serie e il fatto che continuino a farmi domande in proposito.”

Non ci sarà però nessun ritorno sul set per l'attrice che ha lasciato la serie sette anni fa. Da allora il suo impegno per la tv è principalmente rivolto alla serie “Killing Eve”, per la quale ha ricevuto moltissime candidature, dal Golden Globe al Critics' Choice Award, fino al SAG Awards nel 2019 come miglior attrice in una serie drammatica. L'attrice aveva vinto il Globe anche per “Grey's Anatomy” nel 2006.



Grey’s Anatomy 18, rinnovo ufficiale

La diciottesima stagione di “Grey's Anatomy” dovrebbe debuttare nell'autunno 2021 ma ABC non ha ancora ufficializzato una data per la messa in onda. Il network ha anche dato conferma del rinnovo della serie spin-off “Station 19” che raggiunge la quinta stagione.

Confermata nel suo ruolo Krista Vernoff, produttrice esecutiva impegnata a trovare punti di contatto nelle storie delle due serie tv. Non ci sarebbe comunque da temere alcuna concorrenza per il primato di longevità di “Grey's Anatomy” nel panorama delle serie tv con protagonisti i camici bianchi dal momento che la prossima stagione non è stata indicata come l'ultima.