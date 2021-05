Grey's Anatomy, Jesse Williams dice addio dopo 12 stagioni

L’addio di Jackson Avery si concretizzerà con un faccia a faccia con la sua ex, April Kepner. I fan sperano in un lieto fine

Jesse Williams dice addio a Grey’s Anatomy. Ancora un saluto definitivo al cast dell’amato medical drama, in onda dal 2005 a oggi. Un totale di diciassette stagioni, in dodici delle quali è stato presente il dottor Jackson Avery . Un lungo viaggio che si concluderà il 6 maggio, quando andrà in onda la sua ultima puntata sugli schermi di “ABC”.

Col passare degli anni l’attore è stato sempre più coinvolto nello show, al punto da dirigere alcuni episodi. Dopo lunghe discussioni su come concludere l’arco narrativo di Jackson, si è optato per il ritorno del personaggio a lui più vicino, April Kepner , interpretata da Sarah Drew. Il confronto tra i due avviene per discutere della fondazione di famiglia, al fine di fare giustizia nel sistema sanitario. Spazio però anche per discussioni ben più personali. April, infatti, confessa d’aver lasciato suo marito Matthew.

Addio a Jackson Avery, le parole dei protagonisti

Krista Vernoff, showrunner di “Grey’s Anatomy”, si è espressa sull’addio di Jesse Williams al cast dello show: “È uno straordinario artista e attivista. Abbiamo potuto vedere la sua evoluzione dentro e fuori dal set negli ultimi 11 anni. È stato un dono. Sentiremo ogni giorno la mancanza di Jackson Avery”.

Non sono mancate, ovviamente, le parole del diretto interessato: “Sarò sempre grato per le chance sconfinate ricevute da Shonda, il network, i colleghi e l’incredibile troupe, Krista, Ellene e Debbie. Sono stato estremamente fortunato, come attore, regista e persona, avendo l’opportunità di apprendere così tanto da un gran numero di persone. Ringrazio i nostri meravigliosi fan e sono immensamente orgoglioso del lavoro svolto e dell’impatto avuto dalla serie”.

I fan non potranno dunque mancare all’appuntamento con il quattordicesimo episodio della diciassettesima stagione, in onda negli USA il 6 maggio, dal titolo “Look Up Child”. Cruciale il confronto tra Jackson e April. Lui riuscirà anche a convincere l’ex compagna, madre di sua figlia Harriet, a trasferirsi a Boston per poter crescere insieme la piccola. La notizia che il matrimonio con Matthew sia al capolinea, poi, non può che far sperare i fan in un lieto fine per questa storica coppia.