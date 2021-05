4/15 ©HBO

Enlightened, episodio 4: Amy convince Levi ad andare via per il weekend per fare qualcosa di diverso, una gita in kayak. I demoni interiori del suo ex marito, però, avranno la meglio e rovineranno ogni cosa. Eppure lei è riuscita a diventare una persona migliore, dunque c'è speranza anche per lui...o forse no?

Enlightened: Laura Dern è la protagonista Amy Jellicoe. FOTO