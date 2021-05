Domina, la statua di Livia Drusilla ai Fori Imperiali. VIDEO

La statua della prima e unica imperatrice romana, ispirata a quella di Livia ritratta come Opi/Cerere che si trova al museo del Louvre di Parigi, ha destato curiosità tra i passanti. 'Domina', la nuova produzione Sky Original che racconta la vita di questa figura storica così importante, sarà interamente disponibile su Sky e NOW dal 14 maggio Condividi:

Una statua che raffigura Livia Drusilla, la nobile moglie di Augusto che con intelligenza condizionò la vita politica di Roma nel suo più cruciale momento di crisi e protagonista di Domina, la nuova serie Sky Original disponibile su Sky e NOW dal 14 maggio, è spuntata ai Fori Imperiali di Roma, tra le statue dei grandi imperatori romani. La statua, ispirata a quella di Livia ritratta come Opi/Cerere che si trova al museo del Louvre di Parigi, posizionata prima di quella dell'imperatore Giulio Cesare, ha destato curiosità tra i passanti come si vede nel video in testa alla pagina. Come dice, giustamente, una ragazza che si è fermata ad ammirare quest'opera, una donna lì ci voleva: grande Livia! Domina e la figura di Livia Drusilla Domina è un dramma epico che mette in mostra l'Antica Roma come non è mai stata raccontata, cioè dal punto di vista delle donne, in particolare di una, Livia Drusilla per l'appunto. La sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano.

approfondimento Domina, Kasia Smutniak e Nadia Parkes sulla serie e su Livia. VIDEO A vestire i panni di Livia dal terzo episodio in avanti troviamo Kasia Smutniak, mentre nei primi due troviamo Nadia Parkes, che interpreta per l'appunto la protagonista da adolescente, dal suo primo matrimonio al momento in cui si avvicinò a Ottaviano, all'epoca - i primi anni dopo l'assassinio di Giulio Cesare - impegnato sul fronte politico e militare. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, Smutniak ha dichiarato di essere rimasta affascinata fin da subito da un progetto del genere, "un progetto che ruotava attorno a una figura storica femminile fondamentale per l'epoca ma nonostante ciò poco raccontata e poco conosciuta." L'attrice ha inoltre invitato a riflettere su quanto sia importante non dare niente per scontato, specialmente quando si tratta di diritti, in particolar dei diritti delle donne, perché, nonostante siano passati 2000 anni dal mondo in cui viveva la protagonista di Domina, non bisogna dare niente per scontato, anzi, bisogna continuare a vigilare: "Il potere di Livia è il potere di una donna che ha bisogno di sopravvivere. Questa cosa mi ha fatto ragionare sul fatto che quasi sempre quando una donna abbraccia il potere si tratta più di sopravvivenza, di libertà di scegliere, che di potere in sé."

approfondimento Domina, di cosa parla la serie tv Sky Original su Livia Drusilla Interessante anche il punto di Nadia Parkes, che in questo video, un'intervista "botta e risposta" con la collega con cui ha condiviso il personaggio, ha detto: "Livia è un tipo di donna che non si vede spesso sullo schermo. Non hai paura di amarla e allo stesso tempo odiarla, e questo è importantissimo, perché non possiamo continuare a raccontare donne perfette dicendo che sono storie di emancipaizone. Devono essere personaggi vulnerabili, forti, terribili: ci sono momenti in cui non sai se disprezzarla, altri in cui la adori, ed è in questo continuo cambiamento che sta la sua forza, ed è molto importante ora."