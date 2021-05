Star Wars: The Bad Batch, il teaser trailer del terzo episodio

Il terzo episodio della serie animata “Star Wars: The Bad Batch” arriverà il 14 maggio su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW

Dopo i primi due episodi di “Star Wars: Bad Batch” è stato rilasciato anche il teaser del terzo appuntamento, che regalerà agli spettatori azione, suspense e risvolti davvero sorprendenti.

I cinque protagonisti principali sono doppiati in lingua inglese da Dee Bradley Baker, che aveva già prestato la sua voce ai cloni in “The Clone Wars”. La notizia del rilascio del terzo episodio è stata diffusa tramite l’account ufficiale di Star Wars su Twitter, così come era già stato fatto per gli episodi precedenti.