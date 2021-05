Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram si allena con la spada laser: VIDEO

Light o Dark Side della Forza. Non è dato sapere che tipo di personaggio interpreterà l’attrice, che ha spiegato come “giocherà con le spade laser”

approfondimento

Star Wars Day 2021, tra serie tv, cortometraggi e artwork

Uno show particolarmente atteso dai fan, che lo hanno richiesto per anni fino a essere accontentati. Negli ultimi anni l’attore ha dato prova di ricordare ancora come maneggiare una spada laser. Ciò non toglie, però, che debba tornare ad allenarsi per cimentarsi nei tanti scontri che lo attendono.

Ciò che è giunto sul web, intanto, è un filmato relativo una delle attrici coinvolte nel cast. Si tratta di Moses Ingram, intenta ad allenarsi per le riprese (non ancora avviate). Un breve filmato che ha trovato spazio inizialmente nelle sue storie Instagram, per poi essere ricaricato su Reddit, per la gioia dei fan.