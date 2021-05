Anna, gli ultimi due episodi in onda stasera su Sky Atlantic

Stasera, venerdì 7 maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic andranno in onda gli ultimi due episodi, il quinto e il sesto, di 'Anna', la serie Sky Original creata da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo del 2015 Condividi:

Una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti; un'epidemia, la famigerata Rossa, che colpisce solo i grandi e risparmia i più giovani; una tenace e coraggiosa ragazzina alla ricerca del suo fratellino, rapito dai misteriosi Blu: Anna, la serie tv Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti, un adattamento e "un'espansione" del suo romanzo del 2015, è in onda su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW). Gli ultimi due episodi, il quinto e il sesto, saranno trasmessi stasera, venerdì 7 maggio, alle 21.15.

Anna, le sinossi degli ultimi due episodi approfondimento Anna, 8 cose da sapere sulla serie tv tratta dal libro di Ammaniti EPISODIO 5 Con l'aiuto della Picciridduna, che proprio grazie a lei si è risvegliata e ora è pronta a riappropriarsi di sé stessa e della sua libertà, Anna mette in atto una trappola ai danni della perfida Angelica. Poi, finalmente, si rimette in viaggio. Raggiunge Pietro presso la sua roulotte, ma di Astor nessuna traccia. Pietro, intanto, ha cominciato a sviluppare i sintomi della Rossa, e sembra che non gli resti molto tempo da vivere. Anna accetta di accompagnarlo in quello che potrebbe essere il suo ultimo, meraviglioso viaggio.

approfondimento Anna, il Libro delle cose importanti diventa realtà EPISODIO 6 Tornata a casa, Anna finalmente ritrova Astor. Ora sono di nuovo insieme, e non si separeranno mai più. Dopo aver visto la costa calabra dalle pendici dell'Etna, Anna ha deciso: proveranno a raggiungere "il Continente", forse lì qualche adulto è sopravvissuto. Forse lì qualcuno è riuscito a trovare un antidoto contro la Rossa. Un altro futuro per lei e per Astor è possibile?