The Umbrella Academy 3, Elliot Page condivide una foto dal set

The Umbrella Academy è tra i titoli più celebri della piattaforma di streaming (disponibile su SKY Q), per questo motivo l’arrivo dei nuovi episodi ha immediatamente ottenuto numerosi commenti positivi da parte del pubblico.

The Umbrella Academy 3, riprese iniziate: il post di Elliot Page

Lo scatto vede protagonisti l’attore ed Emmy Raver-Lampman, altra protagonista della serie nella quale riveste i panni di Allison Hargreeves. La foto ritrae i due colleghi durante quello che sembrerebbe essere un momento di pausa tra una scena e l’altra.

Per quanto riguarda la data di distribuzione della terza stagione non ci sono ancora informazioni, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli eventuali sviluppi futuri.