Il regista premio Oscar vestirà i panni del famoso pirata nella serie televisiva in arrivo. Lo show si ispira liberamente alle avventure di Stede Bonnet, un aristocratico realmente esistito che decise di mollare tutto per darsi alla "carriera" del pirata. Waititi sarà anche dietro alla cinepresa per il pilot

Il regista Premio Oscar Taika Waititi sarà il celebre pirata Barbanera in Our Flag Means Death, la serie televisiva prodotta in esclusiva per HBO Max. Ad annunciare questo casting notevole è The Hollywood Reporter, che riporta la notizia in esclusiva.



Celebre per aver diretto e personalmente interpretato Jojo Rabbit (insignito dell'Oscar alla migliore sceneggiatura non originale nel 2020, sceneggiatura firmata dallo stesso regista), in cui si cala in una versione immaginaria di Adolf Hitler, il neozelandese Taika Waititi sta diventando il "prezzemolino" dello schermo, grande o piccolo che sia.



Nel caso di Our Flag Means Death, per esempio, indovinate un po' chi dirigerà il pilot? Esatto: Taika Waititi, qui anche in veste di produttore esecutivo insieme allo showrunner David Jenkins. E anche attore, appunto, dato che interpreterà il ruolo ricorrente di Barbanera.



Un personaggio, quello del mitico pirata Barbanera, che si aggiunge alla lunga lista di ruoli cinematografici e televisivi che Taika Waititi (noto anche come Taika Cohen) sta collezionando.



Pare infatti che avrà una parte anche in The Suicide Squad - Missione suicida (per adesso i dettagli non sono ancora stati rivelati).

Inoltre la Lucasfilm avrebbe scelto proprio lui per scrivere e dirigere uno dei prossimi show targati Star Wars, un progetto che uscirà probabilmente nel 2023.

E non è tutto: sarà lui a dirigere e pure a sceneggiare il quarto film dedicato alla saga di Thor, intitolato Thor: Love and Thunder.

Proprio da quel set ha mandato il divertente video alla cerimonia di consegna dei Grammy 2021, quando il regista si è detto sorpreso per aver vinto a un anno di distanza rispetto all'Oscar (e al BAFTA, anche) un graditissimo Grammy per la colonna sonora del suo Jojo Rabbit. Si tratta del premio assegnato ogni anno alla miglior compilation di una soundtrack cinematografica.

Insomma, siamo in piena "era Taika Waititi"!