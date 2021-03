Il regista neozelandese non se l’aspettava e, impegnato sul set di "Thor: Love and Thunder", ha espresso tutto il suo entusiasmo in un divertente video e sui suoi social network. Alla sua pellicola (vincitrice di un Premio Oscar e un Premio BAFTA per la miglior sceneggiatura non originale nel 2019) è andato il riconoscimento per la miglior compilation di una soundtrack cinematografica

Il regista neozelandese Taika Waititi ha espresso tutta la sua sorpresa e meraviglia sia nel video mandato in diretta durante la cerimonia dei Grammy Awards 2021 sia su Twitter, dove ha postato i celebri acronimi lol e wtf per ringraziare a proprio modo (con la sua innata autoironia) per l’onore che anche quest’anno viene concesso al suo Jojo Rabbit. Il film, che nel 2019 ha vinto un Premio Oscar e un Premio BAFTA per la miglior sceneggiatura non originale, torna protagonista anche nel 2021 aggiudicandosi il premio per la miglior compilation di una colonna sonora.

Taika Waititi, attualmente impegnato sul set di Thor: Love and Thunder, è il primo a dirsi sorpreso per questo graditissimo Grammy. Ha inviato un video girato nella sua roulotte sul set della pellicola sul supereroe, scherzando sulla scelta di assegnare proprio a lui il prestigioso riconoscimento: "Mi sa che ora il Grammy lo danno a chiunque, e dunque lo accetto, grazie”. Ha aggiunto che è passato talmente tanto tempo che non ricorda quasi più nulla del periodo in cui lavorava a Jojo Rabbit ma si è detto molto felice del fatto che il film stia continuando a essere apprezzato (e premiato). Un ringraziamento è andato anche alla Searchlight, la casa di produzione che ha prodotto la pellicola.

La colonna sonora di Jojo Rabbit

approfondimento Grammy Awards 2021: Beyoncé fa la storia, a Eilish il premio top La soundtrack della pellicola alterna canzoni cardine della storia pop-rock (ma con la chicca aggiuntiva del cantato in tedesco in molti dei brani) alle musiche originali del maestro Michael Giacchino. Due canzoni cantate dai Beatles in tedesco, pezzi di Ella Fitzgerald, Tom Waits, Roy Orbison e David Bowie (anche Heroes, come le due canzoni dei Fab Four, è in tedesco) fanno della colonna sonora del film un vero gioiellino.

La musica di Jojo Rabbit è la rappresentazione della libertà approfondimento Grammy Awards 2021: ecco tutti i vincitori FOTO Questo Grammy è ancora più importante poiché la musica in Jojo Rabbit non è mero contorno ma diventa anch’essa protagonista: è la rappresentazione della libertà, della vita che cerca di sopravvivere sotto le ceneri dell’odio. E infatti, a costo di spoilerarvi il finale (attenzione *SPOILER*SPOILER*SPOILER), ricordate quali sono le ultime scene della pellicola? I protagonisti ballano per strada, in un inno alla vita nonostante tutto l’odio, l’atrocità e il veleno che hanno inquinato il mondo. L’antidoto a quel veleno è in qualche modo la musica, intesa come simbolo della vita, della libertà, della rinascita. Come si poteva non premiare la colonna sonora di Jojo Rabbit?