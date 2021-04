Warrior 2, cos'è successo negli episodi 7 e 8, aspettando il finale

Ecco cos'è successo nel settimo e nell'ottavo episodio della seconda stagione di 'Warrior', il "kung-fu drama" nato dagli scritti di Bruce Lee in onda su Sky Atlantic il martedì sera alle 21.15 (disponibile on demand e in streaming su NOW). ** ATTENZIONE: SPOILER ** Condividi:

Warrior 2, cos’è successo nel settimo episodio

Ritornati senza Rosalita dalla loro "scampagnata" a Rooker's Mill, al principio del settimo episodio di Warrior 2 Ah Sahm e i suoi due compari si ritrovano a fronteggiare il "comitato di accoglienza" della Hop Wei. Ma anziché lasciarsi scoraggiare da questo poco caloroso benvenuto, Ah Sahm e Young Jun riescono ad approfittare dell'occasione per fare le scarpe a Jun padre.



Missione compiuta: anche nella loro tong viene recepita la necessità di fare largo alle nuove (e sgomitanti) generazioni. L'anziano leader vorrebbe che suo figlio lo uccidesse, perché è così che avvengono i passaggi di potere nelle tong (e in famiglia, si sa, le tradizioni sono importanti!), ma Young Jun preferisce tenerlo in vita per approfittare dei suoi preziosi consigli. Una volta ottenuto il potere, occorre però gestirlo. Ecco quindi che il nuovo boss e Ah Sahm devono meditare su quale sarà la prima mossa della "nuova" Hop Wei.

La relazione fra Ah Toy e Nellie si fa ancora più salda: la prima racconta alla sua amante del suo difficile passato, spiegandole come le disavventure siano cominciate durante un viaggio in nave al seguito del marito, un mercante di seta, morto nella traversata: per salvarsi dalle brame dell'equipaggio, la donna si è ritrovata così costretta a diventare la concubina del capitano del vascello. Le confida inoltre di possedere un appezzamento molto esteso, intestato però per "ovvi" motivi legali (ai cinesi non era concesso possedere terra) al suo socio occidentale, Patterson. Nellie propone di sostituirsi a quest'ultimo, e nel frattempo svela ad Ah Toy l'esistenza di un bordello clandestino, le cui ragazze sono trattate in modo inumano.



Ah Toy non se lo fa ripetere due volte: più tardi nel corso dell'episodio, accompagnata dalla fidata Lai, farà irruzione negli squallidi sotterranei dove sono rinchiuse le prigioniere e farà a fettine i loro carcerieri, regalando ai fan di Warrior una delle sequenze action più coinvolgenti dell'intera serie tv. In particolare, si merita una standing ovation Lai (e con lei l'attrice Jenny Umbhai), per la sua performance davvero sopra le righe. Una volta sgominati i rivali, Ah Toy porterà le ragazze nella tenuta di Nellie, affidando alle sue cure anche la sua protetta, che forse ha bisogno di cambiare aria per un po'.

Ah Sahm va da Chao con la "lista della spesa". La quantità di armi richieste mette il mercante sul chi vive in merito a una guerra imminente. I due hanno uno scambio a proposito del ruolo del primo nel cambio al potere nella Hop Wei e del secondo nell'incastrare Zing, ma nessuno dei due ammette apertamente le proprie responsabilità e si termina con il famoso aforisma "aspetta in riva al fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico", attribuito da Chao a suo padre, da Ah Sahm a Sun-Tzu, ma in realtà derivante da una traduzione erronea di un detto di Confucio.



O'Hara ha i suoi bei grattacapi a nascondere le tracce del raid di Ah Toy, anche perché se si sapesse che il misterioso spadaccino è ancora in libertà verrebbero a galla le sue menzogne per incastrare Zing. Nel frattempo, però, è Lee a fiutare puzza di bruciato. In quanto ad Ah Toy, farebbe bene dal guardarsi da Patterson, perché quando il suo socio viene a sapere delle intenzioni di lei di togliergli la proprietà delle terre, questi decide di tenersi stretto quanto ritiene suo, rivolgendosi (su imbeccata di un prete con la coscienza non molto pulita) a due sicari-macellai per risolvere il problema.

Warrior, cos'è successo nell'ottavo episodio

Per forza di cose, l'episodio 8 della seconda stagione di Warrior deve fare i conti con la morte del sindaco Samuel Blake, dopo la quale difficilmente gli equilibri in campo saranno gli stessi. Come se non bastasse, nel mentre anche il "magico trio" composto da Ah Sahm, Young Jun e Hong ha deciso di imprimere una spintarella agli eventi, sbarazzandosi dei componenti ancora in vita della Fung Hai. Il massacro non viene mostrato, ma lo scopriamo ex post durante un'azzeccata sequenza in cui i tre chiacchierano e scherzano fra di loro come se nulla fosse. Il loro, in ogni caso, è un chiaro tentativo di provocare Mai Ling, che avrebbe potuto avanzare delle pretese sulla tong "orfana" di Zing. Young Jun si vanta con il padre della propria vittoria, ma invece di ottenere la sua tanto agognata approvazione si becca l'ennesimo rimprovero perché sono bastati pochi giorni con lui al comando affinché la situazione andasse fuori controllo.



A doversi confrontare con la dipartita del sindaco è innanzitutto il suo vice Buckley, di cui scopriamo la backstory durante una sequenza onirica in cui rivive il momento in cui gli fu amputata una gamba nel corso della Guerra Civile Americana. Si reca a casa di Penny assieme a Flanagan, che interroga la vedova. Nonostante i suoi maldestri tentativi di difendere il servo, la verità viene presto a galla: a denunciare Jacob senza tanti complimenti è Sophie. Per Buckley, che oltretutto si ritrova in questo frangente a fare le veci del sindaco, è l'occasione perfetta per rinfocolare l'odio nei confronti dei cinesi. Parte così un'imponente caccia all'uomo, con le forze di polizia sguinzagliate per tutta Chinatown. E a proposito di poliziotti, arrivano finalmente ai ferri corti (e alle mani) Lee e Big Bill, con il primo che accusa esplicitamente il secondo di avere falsificato le prove grazie alle quali Zing è stato giudicato colpevole.