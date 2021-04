Ecco cos'è successo nel quinto e nel sesto episodio della seconda stagione di 'Warrior', il "kung-fu drama" nato dagli scritti di Bruce Lee in onda su Sky Atlantic il martedì sera alle 21.15 (disponibile on demand e in streaming su NOW). ** ATTENZIONE: SPOILER ** Condividi:

Warrior 2, cos’è successo nel quinto episodio

L’episodio precedente di Warrior 2 si era concluso letteralmente con il botto, con Leary che dietro un’imbeccata di Sophie faceva saltare in aria la Mercer. Penny non può fare altro che aggirarsi per le rovine e prendere atto della distruzione della fabbrica di famiglia, ma in breve viene a sapere del deposito di oppio di Ah Sahm e Young Jun e della presenza, sul posto, della Hop Wei. Come prevedibile, lei non la prende bene e riserva al suo ormai decisamente ex amante parole di sdegno. Arriva sul posto anche il marito Samuel e si potrebbe pensare che, visto il frangente, il sindaco possa rivelarsi clemente con la moglie, ma la sua preoccupazione è un’altra: gli obblighi contrattuali della Mercer nei confronti del Comune sono ancora in vigore e rispettarli non sarà così facile. In che modo, però, non sono affari suoi.

Penny non è l’unica ad avere problemi “relazionali” con Ah Sahm, perché anche Mai Ling si chiede se il rapporto con suo fratello possa in qualche modo essere sistemato. Ah Sahm e Young Jun, di loro, cercano di pensare alla mossa giusta per rimettersi in piedi, e trovano un alleato in Hong. Nel frattempo Big Bill si prepara a far passare all’azione i suoi uomini e raccomanda a Lee, sempre più malridotto e ancora (comprensibilmente!) contrariato per avere scoperto il ruolo del suo amico e collega in quanto gli è accaduto, di rimettersi in sesto per il lavoro che li attende.

Se per Ah Toy sono rose e fiori, a Chao le cose vanno decisamente meno bene. Zing lo minaccia, perché vuole sapere che cosa stia tramando alle sue spalle. Lo fa sottoporre a una tortura decisamente particolare, al termine della quale il poveretto non può far altro che “sputare” fuori la verità. Per Chao sembra mettersi proprio male, ma proprio in quel momento irrompono prima Li Yong e poi la polizia. E si scatena l’inferno.

Mentre gli altri sono impegnati, Li Yong e Zing se le danno di santa ragione, ma la polizia incalza e la loro “discussione” è interrotta (purtroppo, perché lo show valeva tutto il prezzo del biglietto): il primo riesce a sgattaiolare via, mentre il secondo viene ferito alla spalla. Zing viene portato via con l’accusa di essere il misterioso spadaccino, anche se Lee non è del tutto convinto da questa storia.

Sul finire di questo quinto episodio di Warrior 2, Mai Ling prova di nuovo a rappacificarsi con il fratello, scusandosi per i suoi errori del passato. Ma lui ormai non ne vuole più sapere niente e ha già preso la sua decisione sul da farsi: ora che il suo bottino di oppio è andato, deve trovare un altro modo per tirare su i soldi che gli servono. E questo modo, ovviamente, consiste nel combattere (per la gioia di Rosalita Vega!).

Come il quinto episodio della prima stagione, anche questo sesto episodio di Warrior 2 si colloca come una sorta di stand-alone rispetto al resto della serie, regalandoci una gustosa parentesi al di fuori della China Town di San Francisco, con Ah Sahm, Young Jun e Hong al seguito di Rosalita nella cittadina al confine fra USA e Messico di Rooker’s Mill, creata dal miliardario (e organizzatore di incontri di lotta) Elijah Rooker.

Rooker, lo si capisce subito, non è uno che scherza, e soprattutto ama tenere tutto quanto sotto controllo nella sua zona. Il “fantastico trio” Hop Wei si accomoda nei propri alloggi. Al saloon locale, Ah Sahm fa la sua conoscenza con un lottatore non propriamente cordiale di nome Dolph Jagger. Per usare un eufemismo, è evidente che fra i due non ci sia grande simpatia.

Rooker, accompagnato dalla moglie Marisol, ci tiene a raccontare le origini del suo torneo e si fa “sentimentale” quando parla dei bei vecchi tempi in cui ci si prendeva a mazzate, mentre “ora con le pistole è venuta meno tutta l’intimità del combattimento corpo a corpo”. Per fortuna che c’è lui a cercare di ripristinare le sane tradizioni di menare…

Il torneo ha inizio e Dolph Jagger si sbarazza con facilità (e violenza) dei primi due avversari. Il favorito, insomma, è lui… peccato che al terzo incontro gli tocchi affrontare Ah Sahm. Che – Pem! – si sbarazza dell’energumeno con un solo calcione ben piazzato in faccia. Da lì in poi, per il nostro eroe, è tutta in discesa. A coronare il trionfo, il braccio destro di Rooker, Smits, invita Vega e Ah Sahm a pranzo per il giorno successivo.