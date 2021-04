The Nevers, gli episodi doppiati in italiano in onda da stasera

Da oggi, 19 aprile, andranno in onda gli episodi in versione doppiata di 'The Nevers', la nuova serie tv creata da Joss Whedon per HBO Condividi:

Dopo il debutto in lingua originale (con sottotitoli) del 12 aprile, The Nevers - la nuova serie tv di Joss Whedon, già creatore delle serie cult Buffy the Vampire Slayer, Angel, Firefly e Dollhouse, per HBO - arriva su Sky con gli episodi doppiati in italiano. L'appuntamento è su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 19 aprile (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW).

The Nevers, gli episodi in versione originale sottotitolata approfondimento The Nevers, 10 ragioni per cui vedere assolutamente la serie tv Continua ovviamente la messa in onda degli episodi in versione originale sottotitolata, e l'appuntamento è sempre alle 3 del mattino del lunedì (in contemporanea con gli USA) e poi, dal 19 aprile, in replica alle 22.15. A seguire, dalle 23.15, c'è poi la dark comedy Barry, in onda con la prima stagione; la seconda comincerà il 3 maggio. Anche gli episodi in versione originale sottotitolata di The Nevers sono disponibili on demand e in streaming su NOW. Qui alcune anticipazioni del primo episodio, intitolato "Touched".

The Nevers, di cosa parla la serie tv approfondimento The Nevers, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO Nell'agosto del 1896 la Londra Vittoriana è profondamente scossa a causa di un evento soprannaturale improvviso e inspiegabile che dona ad alcune persone, prevalentemente donne, delle abilità decisamente particolari e decisamente sovraumane, alcune sorprendenti, altre disturbanti. Non che faccia molta differenza: tutti i touched (i Toccati) si ritrovano da un giorno all'altro a fare parte di una classe inferiore, ed essendo in serio pericolo - la società li considera anormali, addirittura pericolosi, e tendenzialmente non li accetta - sono costretti a vivere nascondendo i loro veri poteri e spesso lottando ogni giorno per la propria sopravvivenza.