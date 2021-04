The Nevers, le anticipazioni del primo episodio. FOTO

1/26 ©HBO

The Nevers, la serie tv creata da Joss Whedon per HBO, è pronta al debutto su Sky. L'appuntamento con gli episodi in versione originale sottotitolata è su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW) ogni lunedì alle 3 del mattino (in contemporanea con gli USA), poi in replica la sera. Gli episodi doppiati in italiano arriveranno invece il 19 aprile, in prima serata alle 21.15; a seguire la replica dell'episodio sottotitolato della settimana.

