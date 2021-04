Lisey's Story, quando esce la serie tratta dal libro di Stephen King

“Lisey's Story” è una nuova e attesa serie TV che troverà spazio su Apple TV+. Uno show basato sul bestseller di Stephen King e adattata dallo stesso celebre autore. Rivelata la data d’uscita, fissata in tutto il mondo per il 4 giugno 2021 .

Lisey's Story, trama e cast

approfondimento

J.J. Abrams ha spiegato la scelta di affidare la regia di “Lisey’s Story” a Pablo Larrain, regista di “Jackie”, tra gli altri: “Il suo tipo di regia è per certi versi ipnotica, dentro e fuori. Il suo tipo d’approccio era perfetto per una storia che, nel suo nucleo, è una fiaba molto oscura e contorta”.

Un progetto molto personale per Stephen King, coinvolto al 100%, avendo redatto lo script. A ciò si aggiunge il fatto che la trama è liberamente ispirata dal suo matrimonio di 50 anni con la scrittrice Tabitha King.

Si tratta di un thriller malinconico che segue la vita di Lisey Landon. Sono trascorsi due anni dalla morte di suo marito, Scott Landon, celebre romanziere. Una serie di eventi inquietanti la pone dinanzi al confronto forzato con alcuni ricordi del suo matrimonio. Dettagli che la donna aveva deliberatamente rimosso dalla propria mente.

Rivive così le tappe cruciali della loro vita insieme, rendendosi però conto di come l’emergere dei ricordi non avvenga affatto in maniera casuale. Si fa lentamente largo il sospetto che il mondo immaginario nel quale il marito era solito ambientare i propri romanzi sia reale. Qualcosa dall’altra parte potrebbe star tentando d’entrare in contatto con lei.

Ecco il cast principale della serie: