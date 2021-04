Them, Stephen King celebra la serie: "Mi ha terrorizzato"

La serie è disponibile anche in Italia in versione originale, con dialoghi inglese e con sottotitoli. Soltanto in seguito sarà realizzato il doppiaggio

Amazon Prime Video ha presentato sulla propria piattaforma una nuova miniserie, “Them”, visibile anche su Sky Q . Uno show antologico horror dai toni molto intensi, che ha già avuto il merito di conquistare Stephen King . Il celebre scrittore si è espresso in merito, offrendo a questo titolo un vero e proprio “marchio di qualità”, in grado di convincere anche gli spettatori più scettici.

Ecco il suo tweet: “Il primo episodio mi ha spaventato a morte e io non sono uno che si spaventa facilmente. Bonus: se non avete mai visto un mucchio di donne bianche estremamente inquietanti in abiti in stile anni ’50, ecco la vostra chance”.

Them, trama e cast

La storia narrata nella miniserie “Them” è ambientata interamente negli anni ’50. Trattandosi di uno show antologico, però, non è da escludere che eventuali prossime stagioni possano volgere lo sguardo ad altre epoche storiche, magari avvicinandosi al nostro tempo.

Tutto ruota intorno a una famiglia afroamericana. Moglie, marito e due figlie. Danno inizio a una nuova vita, trasferendosi in un quartiere interamente bianco. L’accoglienza non è delle migliori, a dir poco. La loro presenza tira fuori la vera natura dei loro vicini, che li identificano come una minaccia. Sono pronti a tutto pur di mandarli via una volta per tutte.

Avrà così inizio una vera e propria battaglia. Una sola famiglia contro un’intera comunità razzista. A ciò si aggiunge un’altra minaccia, meno canonica ma ben più terrificante. All’interno della loro casa si cela un’entità soprannaturale che, sua volta, è contraria alla loro presenza. Li terrorizza e spinge a un passo dalla morte.