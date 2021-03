Warrior 2, dove vedere la nuova stagione della serie tv

La seconda stagione di 'Warrior' debutterà in Italia martedì 30 marzo: ecco dove vederla su Sky e in streaming

Le "Tong Wars", le guerre delle tong, stanno tornando, e questa volta sono più cruente e spietate che mai. Dopo il grande successo della prima stagione, da martedì 30 marzo alle 21.15 su Sky e NOW TV arrivano i nuovi episodi di WARRIOR , il “kung-fu drama” prodotto da Cinemax (HBO) e basato su alcuni scritti del leggendario artista marziale, attore, regista e produttore Bruce Lee . Con extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema vedranno i primi episodi prima di tutti on demand nella sezione extra.

Attanagliate dal sempre più radicato razzismo anti cinese dell’epoca, le tong rivali Hop Wei e Long Zii si trovano a lottare per il dominio di Chinatown in un clima doppiamente ostile, fatto di minacce e tensioni. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi della S01, Ah Sahm è tornato con la Hop Wei, determinato a vendicarsi sulla nuova leader della tong Long Zii, Mai Ling ( Dianne Doan , Vikings), la sorella che aveva tanto cercato e per cui aveva messo a rischio la propria vita. Tra i locali disordini politici e la crescente violenza delle bande, le tensioni a Chinatown minacciano di trasformarsi in un guerra su vasta scala che aumenterà la posta in gioco e metterà alla prova la capacità di sopravvivenza di tutti.

Warrior 2, il cast

approfondimento

Warrior 2, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO

Il successo della serie è anche dovuto al formidabile cast capitanato dall’attore britannico di origini giapponesi Andrew Koji nei panni del protagonista, insieme a Kieran Bew (The Street), Olivia Cheng (Marco Polo), Dianne Doan (Vikings), Dean Jagger (Il Trono di Spade), Langley Kirkwood (Invictus – L’invincibile), Hoon Lee (Banshee – La città del male), Christian McKay (Io e Orson Welles), Joe Taslim (Fast & Furious 6), Jason Tobin (The Fast & the Furious: Tokyo Drift), Joanna Vanderham (The Paradise), Tom Weston-Jones (Copper) e Perry Yung (The Knick).

La seconda stagione di WARRIOR (10X60’) è prodotta da Cinemax (HBO), creata da Jonathan Tropper e Justin Lin, produttori esecutivi Jonathan Tropper, Shannon Lee.

Warrior 2, dove vedere la nuova stagione su Sky e in streaming