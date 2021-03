Eden, svelata la data di uscita

Da un lato Sara , l’ultima umana rimasta sul pianeta Terra, dall’altro un insieme di robot guidati da Zero, intenzionato a eliminare la ragazza per poter così realizzare il suo desiderio, ovvero quello di costruire un mondo perfetto.

Nelle scorse settimane Netflix ha svelato numerose novità in arrivo. In primis, abbiamo visto la conferma della realizzazione della seconda stagione della serie Fate: The Winx Saga, la cui produzione prenderà avvio entro la fine dell’anno in l’Irlanda, successivamete è stata la volta dell'annuncio della distribuzione dei nuovi episodi di Jurassic World: Nuove Avventure.

In arrivo anche The Serpent, la serie ispirata al celebre caso di cronaca che sconvolse il mondo negli anni ’70.