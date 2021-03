Jurassic World: Nuove avventure 3, annunciata la nuova stagione

È in arrivo la terza stagione della serie targata Netflix che ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico a livello internazionale. Nelle scorse ore l’account ufficiale di Jurassic World ha pubblicato il teaser, svelando anche la data di distribuzione dei nuovi episodi .

Parallelamente, la piattaforma di streaming ha svelato anche la data di distribuzione, ovvero il 21 maggio 2021 . Questa la sinossi della serie presente sulla pagina dedicata a Jurassic World: Nuove avventure sul sito ufficiale Netflix: "Quando i dinosauri si liberano, sei ragazzi di un innovativo campo avventura su Isla Nublar devono unire le forze per sopravvivere”.

Nelle scorse ore Netflix ha comunicato alcune novità imminenti, tra queste l'uscita della serie The Serpent, ispirata a un caso di cronaca che sconvolse l’opinione pubblica negli anni ’70.

Parallelamente, Netflix ha svelato anche la produzione della seconda stagione della serie Fate: The Winx Saga che avrà un totale di otto episodi. Per quanto riguarda la location, le riprese verranno svolite in Irlanda, nessuna notizia invece sulla data di uscita.