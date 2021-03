Il leader, la nuova serie tv thriller su Netflix

Dal 10 marzo su Netflix è disponibile un nuovo titolo, una serie thriller in stile found footage ambientata in Francia, in un quartiere violento di una grande città

Il 10 marzo 2021 ha fatto il proprio esordio su Netflix una nuova serie TV thriller. Si tratta de “ Il Leader ”, ambientata in un quartiere a dir poco violento di una grande città del Sud della Francia. A colpire il pubblico, fin da subito, è il genere cui lo show appartiene: il cosiddetto found footage . Il riferimento è a quel tipo di riprese che paiono effettuate da una videocamera in tempo reale.

Il Leader, trama e cast

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a marzo

Franck è un regista di video musicali. La sua vita scorre serena, tra un lavoro e l’altro, fino a quanto non accetta di collaborare con Tony. Questi pare pronto a tutto pur di riuscire a imporsi nell’agguerrita scena rap. Si affida a quello che reputa il migliore nel settore, al fine di ottenere un videoclip che possa diventare virale.

Tony conduce però una doppia vita. La passione per il rap è secondaria a quello che è il suo impiego principale: la droga. È infatti il leader di una gang coinvolta nel narcotraffico. L’etichetta chiede a Franck di girare un’intera giornata con Tony, senza mai staccare la telecamera. In breve, però, avrà modo di vedere da vicino l’altra faccia della società, la guerra criminale che ogni giorno imperversa per le strade. Suo malgrado, si ritrova tra i protagonisti di uno scontro tra bande. Nessuno lo conosce realmente e nessuno può fidarsi di lui. Di certo in nessun caso qualcuno si preoccuperà della sua incolumità. La sua vita è in pericolo e potrebbe non sopravvivere a questo lavoro.

Ecco il cast principale della serie: