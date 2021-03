Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con il crime scandinavo 'The Investigation', una ricostruzione fedele e tesissima dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista svedese Kim Wall, morta per mano dell'inventore danese Peter Madsen nel 2017. Scorri la gallery con le foto e le anticipazioni degli episodi 5 e 6, in onda lunedì 29 marzo alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)