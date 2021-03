approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a marzo

La parola d’ordine dello show è tensione. Il titolo originale è “¿Quién Mató a Sara?”, per uno show messicano creato e sceneggiato da José Ignacio Valenzuela, con la regia dai David Ruiz e Bernardo de la Rosa.

Pochi giorni prima del lancio, Netflix ha distribuito il trailer ufficiale. In poco più di due minuti vengono chiariti i temi principali della trama. La morte di Sara è la scintilla che dà il via alla missione disperata di un uomo, pronto a distruggere una potente famiglia responsabile d’aver distrutto la sua vita per sempre.