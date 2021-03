"Che fine ha fatto Sara?", ci sarà una seconda stagione

Che fine ha fatto Sara?, serie messicana in dieci episodi a metà tra crime e mistery, creata da José Ignacio Valenzuela e diretta da Bernardo De La Rosa e David Ruiz, è stato uno dei maggiori successi delle ultime settimane: ha debuttato su Netflix lo scorso 24 marzo piazzandosi subito in testa alle classifiche delle serie più viste, non solo in Messico ma anche in Italia. E a nemmeno una settimana Netflix ha già annunciato che ci sarà un seguito.