Langdon, la serie tv prequel de Il Codice da Vinci

Nelle scorse ore Comingsoon ha rilanciato la notizia dell’inizio dei lavori per la realizzazione della serie prequel che racconterà la vita del professore Robert Langdon prima degli eventi narrati nella pellicola. La sceneggiatura vanta le firme di Dan Dworkin e Jay Beattie, coinvolti anche come produttori esecutivi. La serie, riadattamento del romanzo Il simbolo perduto di Dan Brown, vedrà Ashley Zukerman , classe 1983, nel ruolo del protagonista impegnato a risolvere una serie di enigmi mortali per cercare di aiutare il suo mentore e sventare una cospirazione mondiale.

Susan Rovner: “Il team è rimasto sbalordito”

Susan Rovner, Chairman di NBCUniversal Television and Streaming, ha dichiarato: “Il team è rimasto sbalordito dal pilot e dal suo enorme potenziale di diventare un grande successo, inoltre la nostra nuova struttura ci consente di spostarlo su Peacock dandogli tutte le opportunità per farlo realizzare”. Successivamente, Susan Rovner ha aggiunto: “La nostra capacità di scegliere un grande show non è più limitata dai confini della programmazione del network dandoci la libertà di dire sì alle produzioni che amiamo per trovare la loro casa perfetta nel nostro portfolio”.