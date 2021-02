Kamp Koral: il trailer della serie prequel di SpongeBob SquarePants

È uscito il video che anticipa le immagini che vedremo nella serie SpongeBob’s Under Years, ambientata durante l’infanzia della mitica spugna e dei suoi inseparabili amici (e nemici) Patrick, Sandy, Squidward e Mr.Krabs. I primi sei episodi saranno presentati in anteprima su Paramount+ il 4 marzo

È uscito il trailer della serie prequel di SpongeBob SquarePants, ossia Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years che racconta l’infanzia della mitica spugna di mare assieme agli inseparabili amici (e nemici) Patrick, Sandy, Squidward e Mr.Krabs.

I primi sei episodi verranno presentati in anteprima su Paramount+ il 4 marzo (mentre per i rimanenti sette episodi non è ancora stata annunciata una data).



SpongeBob ha soli 10 anni e in questo prequel animato in CGI seguiremo le sue avventure al campo estivo. Il campo in questione si chiama appunto Kamp Koral e porterà i protagonisti a organizzare falò subacquei, nuotare nel Lago Yuckymuck e catturare meduse selvatiche (l’hobby della caccia alle meduse rimarrà il preferito anche dello SpongeBob adulto, come ben sanno i fan della serie originale). Durante le avventure acquatiche, incontrerà per la prima volta coloro che diventeranno gli amici e i nemici di sempre: Patrick, Sandy, Squiddi, Plankton e Mr. Krabs, appunto.