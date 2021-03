Le Superchicche, annunciate le protagoniste della serie live-action

I fan delle “ Superchicche ” (The Powerpuff Girls) hanno esultato alla notizia della produzione di un live-action tratto dal celebre cartone animato creato da Craig McCracken e prodotto da Hanna-Barbera. Non è ancora certo che vi sarà una vera e propria serie TV, dal momento che “The CW” ha ordinato, per ora, solamente un episodio pilota. Tutto dipenderà dalla qualità dello stesso, diretto da Maggie Kiley e scritto da Heather Regnier (Veronica Mars) e Diablo Cody (Juno).

Questa nuova versione delle amatissime eroine le vedrà ormai adulte. Delle giovani donne che vivono nel ricordo delle avventure vissute nella lotta al crimine. Il mondo, però, sembra avere ancora bisogno di loro. Un nuovo progetto a tema nostalgico, come avvenuto con “Fate – The Winx Saga”.

Fate The Winx Saga, 5 differenze con il cartone the Winx Club

Chi è Chloe Bennet

approfondimento

I migliori film da vedere a marzo

Chloe Bennet, il cui vero nome è Chloe Wang, è un’attrice classe 1992, che ha scelto fin da giovanissima la strada del mondo artistico. A 15 anni si è trasferita a Pechino, tentando di diventare una cantante pop. È poi tornata negli Stati Uniti, a Los Angeles, usando lo pseudonimo Bennet. Ha ottenuto una parte in “Nashville”, per poi veder cambiare la propria vita sul set di “Agents of S.H.I.E.L.D.”. I fan sperano di poterla vedere coinvolta nei nuovi progetti della Marvel per la Fase 4. Nessuna notizia, però, in tal senso è ancora giunta. Ha inoltre preso parte come doppiatrice a svariati progetti, come “Il piccolo yeti”, film del 2019.

Chi è Dove Cameron

Dove Cameron è un’attrice statunitense classe 1996, il cui vero nome è Chloe Celeste Hosterman. Deve il proprio successo a Disney, avendo recitato per ben 80 episodi, dal 2013 al 2017, in “Liv e Maddie”. Ha poi preso parte a svariati film per la televisione e il cinema. L’ultimo lavoro è “Descendents 3”. Porta avanti, al tempo stesso, una carriera musicale. Sono quattro gli album pubblicati, con il singolo “We Belong” inserito nella colonna sonora di “After 2” nel 2020.

Chi è Yana Perrault

Attrice e musicista statunitense, Yana Perrault ha 25 anni e “Le Superchicche” potrebbe essere la sua grande chance di farsi notare nel mondo della recitazione. Ha rapidamente compreso come l’universo artistico rappresentasse il suo futuro, dicendo addio agli studi canonici. Ha debuttato a Broadway ma quella carriera ha subito un duro colpo d’arresto a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Nel 2021 dovrebbe vedere la luce anche il suo album di debutto.